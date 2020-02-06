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11:14   6 Февраля 2020
Россия

Правительство предложило смягчить наказание беременным за нетяжкие преступления

Правительство предложило смягчить наказание беременным за нетяжкие преступления

Законопроект, согласно которому предлагается смягчить наказание беременным и женщинами с детьми в возрасте до трех лет за нетяжкие преступления, внесен в Госдуму. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, правительство предлагает внести соответствующую поправку в Уголовный кодекс РФ. Распоряжение о внесении поправок подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Речь идет о том, чтобы применять условно-досрочное освобождение для матерей с детьми до трех лет или беременных, только после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания. Поправка касается лишь преступлений небольшой тяжести.

Законопроект представят в Госдуме и Совфеде статс-секретарь — замминистра юстиции Вадим Федоров, отмечает издание.

Ранее члены Совета Федерации одобрили закон об улучшении условий содержания в СИЗО для беременных женщин и матерей с детьми, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #уголовный кодекс #беременные

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