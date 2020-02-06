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10:49   6 Февраля 2020
Россия

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мальчика в Новосибирской области

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мальчика в Новосибирской области

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мальчика под Новосибирском. Инцидент произошел в городе Бердске. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ребенок решил погулять по льду неподалеку от берега. Внезапно лед под ним треснул, мальчик провалился в воду и застрял в снегу на поверхности. Очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место и помогли ребенку выбраться из ледяной воды. 

В МЧС уточнили, что ребенка отвезли домой родителям, медицинская помощь ему не потребовалась. Сейчас ребенок в стабильном состоянии. 

Ранее стало известно, что российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мчс рф #новосибирская область

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