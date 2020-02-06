Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мальчика в Новосибирской области

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мальчика под Новосибирском. Инцидент произошел в городе Бердске.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ребенок решил погулять по льду неподалеку от берега. Внезапно лед под ним треснул, мальчик провалился в воду и застрял в снегу на поверхности. Очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место и помогли ребенку выбраться из ледяной воды.

В МЧС уточнили, что ребенка отвезли домой родителям, медицинская помощь ему не потребовалась. Сейчас ребенок в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности.