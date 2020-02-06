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11:10   6 Февраля 2020
Весь мир

Россияне не пострадали в результате железнодорожной аварии в Италиии

Россияне не пострадали в результате железнодорожной аварии в Италиии

Сообщение представителя генерального консульства России в Милане в четверг утром приводит агентство ТАСС.

«По имеющейся у нас информации от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет», — заявили в диппредставительстве.

Там же уточнили, что все, пострадавшие в аварии получили несерьезные травмы.

Ранее 6 февраля СМИ сообщили, что в итальянской провинции Лоди с рельсов сошел скоростной поезд «Фреччаросса», который следовал по маршруту Милан – Болонья.  Двое погибших в результате аварии – это машинист и железнодорожный рабочий. Также сообщалось, что в аварии пострадали 30 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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