Россияне не пострадали в результате железнодорожной аварии в Италиии

Сообщение представителя генерального консульства России в Милане в четверг утром приводит агентство ТАСС.

«По имеющейся у нас информации от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет», — заявили в диппредставительстве.

Там же уточнили, что все, пострадавшие в аварии получили несерьезные травмы.

Ранее 6 февраля СМИ сообщили, что в итальянской провинции Лоди с рельсов сошел скоростной поезд «Фреччаросса», который следовал по маршруту Милан – Болонья. Двое погибших в результате аварии – это машинист и железнодорожный рабочий. Также сообщалось, что в аварии пострадали 30 человек.