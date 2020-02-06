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10:45   6 Февраля 2020
Россия

Косачев заявил, что Трамп остался в выигрыше от ситуации с импичментом

Косачев заявил, что Трамп остался в выигрыше от ситуации с импичментом

Решение сената США по обоим пунктам обвинения Дональда Трампа абсолютно ожидаемо. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT в четверг, 6 февраля.

По его словам, в раскладе сил и подсчете голосов в сенате «не было никакой интриги». Он отметил, что тема импичмента теперь закрыта. По его мнению, Трамп от этой ситуации остался в выигрыше. 

«Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели», — сказал он. 

В декабре 2019 года Палата представителей вынесла главе Белого дома голосами депутатов-демократов импичмент по двум статьям, касающихся превышения полномочий и воспрепятствования конгрессу.

Президента США обвинили в том, что он якобы задерживал военную помощь Киеву, одобренную конгрессом, чтобы потребовать взамен у украинского лидера Владимира Зеленского провести расследование против Джо Байдена — его главного оппонента на политической арене. Трамп все обвинения опроверг. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #трамп #общество #весь мир #импичмент

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