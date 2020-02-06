Российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Отмечается, что ведомство утвердило также книжку спасателя. Приказ вступит в силу 14 февраля 2020 года.

Жетоны для спасателей изготовят из стали в прямоугольной форме размером 25 на 50 миллиметров. На лицевой стороне жетона сотрудникам выгравируют слово «Спасетель», а также их регистрационный номер, на обороте будет указано ФИО владельца, резус-фактор и группа крови на случай ЧП. Жетон можно будет носить на цепочке, для этого предусмотрены два отверстия.

В книжке спасателя зафиксируют сведения о всех аварийно-спасательных работах, где сотрудник принимал участие, а также информация об аттестации.