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10:20   6 Февраля 2020
Россия

Российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности

Российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности

Российские спасатели получат именной жетон и удостоверение личности, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Отмечается, что ведомство утвердило также книжку спасателя. Приказ вступит в силу 14 февраля 2020 года.

Жетоны для спасателей изготовят из стали в прямоугольной форме размером 25 на 50 миллиметров. На лицевой стороне жетона сотрудникам выгравируют слово «Спасетель», а также их регистрационный номер, на обороте будет указано ФИО владельца, резус-фактор и группа крови на случай ЧП. Жетон можно будет носить на цепочке, для этого предусмотрены два отверстия. 

В книжке спасателя зафиксируют сведения о всех аварийно-спасательных работах, где сотрудник принимал участие, а также информация об аттестации. 

«Удостоверение, жетон и книжка станут единообразными для всех спасателей страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности», — уточняет ведомство. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #спасатель #мчс рф

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