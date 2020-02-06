Три человека погибли при крушении выехавшего за посадочную полосу самолета в Стамбуле

Самолет лоукостера Pegasus Airlines приземлился в Международном аэропорту им. Сабихи Гечкен в Стамбуле 5 февраля, выехал за посадочную полосу, врезался в небольшое строение и разрушился. В результате крушения погибли три человека, еще 179 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана.

Лайнер выполнял рейс Измир — Стамбул, после посадки в столичном аэропорту Турции он врезался в строение за посадочной полосой и раскололся на три части, а затем загорелся. На месте работают следователи, сразу после авиакатастрофы туда прибыли медики и пожарные, всех пассажиров эвакуировали.

По данным Джахита Турхан, на борту находились 177 пассажиров и шестеро членов экипажа. В результате аварии трое скончались и 179 человек обратились за помощью к медикам.

В следствие произошедшего в рейсы из аэропорта имени Сабихи Гечкен были отменены.