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11:00   6 Февраля 2020
Весь мир

Три человека погибли при крушении выехавшего за посадочную полосу самолета в Стамбуле

Три человека погибли при крушении выехавшего за посадочную полосу самолета в Стамбуле

Самолет лоукостера Pegasus  Airlines приземлился в Международном аэропорту им. Сабихи Гечкен в Стамбуле 5 февраля, выехал за посадочную полосу, врезался в небольшое строение и разрушился. В результате крушения погибли три человека, еще 179 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана.

Лайнер выполнял рейс Измир — Стамбул, после посадки в столичном аэропорту Турции он врезался в строение за посадочной полосой и раскололся на три части, а затем загорелся. На месте работают следователи, сразу после авиакатастрофы туда прибыли медики и пожарные, всех пассажиров эвакуировали.

По данным Джахита Турхан, на борту находились 177 пассажиров и шестеро членов экипажа. В результате аварии трое скончались и 179 человек обратились за помощью к медикам.

В следствие произошедшего в рейсы из аэропорта имени Сабихи Гечкен были отменены.

 

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Автор: Галина Кандинская
#турция

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