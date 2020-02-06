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10:23   6 Февраля 2020
Весь мир

Скоростной поезд сошел с рельсов по пути из Милана в Болонью

Скоростной поезд сошел с рельсов по пути из Милана в Болонью

Один человек погиб и еще 30 пострадали в результате схода с рельсов скоростного поезда в Италии на участке между Миланом и Болоньей. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным газеты, скоростной поезд «Красная стрела» отбыл из Милана и сошел с рельсов этим утром в 5:35 близ Лоди. Отмечается, что погиб один человек — машинист поезда, еще один пропал без вести. 

«Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших», — говорится в сообщении.

Из всех пострадавших 28 человек отделались легкими травмами, еще двое — травмами средней тяжести. Согласно предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона скоростного состава. 

Специалисты устанавливают причины аварии. Пока что движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено.

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Автор: Софья Белоцерковская
#италия #общество #весь мир #милан #скоростной поезд

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