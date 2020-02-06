Скоростной поезд сошел с рельсов по пути из Милана в Болонью

Один человек погиб и еще 30 пострадали в результате схода с рельсов скоростного поезда в Италии на участке между Миланом и Болоньей. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным газеты, скоростной поезд «Красная стрела» отбыл из Милана и сошел с рельсов этим утром в 5:35 близ Лоди. Отмечается, что погиб один человек — машинист поезда, еще один пропал без вести.

«Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших», — говорится в сообщении.

Grave incidente ferroviario. È deragliato presso #Lodi il treno #frecciarossa 9595 Milano-Salerno. Un morto, un disperso e decine di feriti. pic.twitter.com/hiDcRYGZMW — Famiglia Cristiana (@fam_cristiana) February 6, 2020

Из всех пострадавших 28 человек отделались легкими травмами, еще двое — травмами средней тяжести. Согласно предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона скоростного состава.

Специалисты устанавливают причины аварии. Пока что движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено.