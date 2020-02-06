Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая объяснила нежелание поддержать законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР их возможным положительным отношением к России. Об этом сообщает телеканал «112».

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — заявила парламентарий.

Богуцкая добавила, что подобное решение Киева выплачивать пенсии жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет «плевком» в отношении тех, кто покинул Донбасс и уехал на Украину, но все еще не получил никакой финансовой поддержки.

Верховная рада 5 февраля направила на повторное чтение законопроект о выплатах пенсий Киевом жителям самостоятельных ДНР и ЛНР. Предложение возобновить выплаты пенсий выдвинул глава украинского МИД Вадим Пристайко, он не огласил сроков.

Напомним, что Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы в Донбассе с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года власти самопровозглашенных республик начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая и заработные платы.