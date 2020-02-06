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10:01   6 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая объяснила нежелание поддержать законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР их возможным положительным отношением к России. Об этом сообщает телеканал «112».

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — заявила парламентарий.

Богуцкая добавила, что подобное решение Киева выплачивать пенсии жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет «плевком» в отношении тех, кто покинул Донбасс и уехал на Украину, но все еще не получил никакой финансовой поддержки.

Верховная рада 5 февраля направила на повторное чтение законопроект о выплатах пенсий Киевом жителям самостоятельных ДНР и ЛНР.  Предложение возобновить выплаты пенсий выдвинул глава украинского МИД Вадим Пристайко, он не огласил сроков. 

Напомним, что Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы в Донбассе с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года власти самопровозглашенных республик начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая и заработные платы.

 

 

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина

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