«Аэрофлот» начнет летать в Сингапур в октябре

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать в Сингапур осенью, сообщает авиакомпания. Продажи билетов открыты на октябрь 2020 года.

«Рейсы будут производиться пять раз в неделю из Москвы на самолетах А350–900 в трехклассной компоновке», — уточняет пресс-служба «Аэрофлота».

По данным авиакомпании, таким образом они хотят привлечь туристов из Великобритании, Франции и других столиц Европы. Сейчас рейс Москва — Сингапур обслуживает лишь Singapore Airlines, выполняя прямые рейсы.

По данным авиакомпании, за 2018 год «Аэрофлот» перевез почти 36 миллионов человек. В планах компании к 2023 году нарастить авиаперевозки до 100 миллионов пассажиров за год.