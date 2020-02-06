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9:56   6 Февраля 2020
Россия

«Аэрофлот» начнет летать в Сингапур в октябре

«Аэрофлот» начнет летать в Сингапур в октябре

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать в Сингапур осенью, сообщает авиакомпания. Продажи билетов открыты на октябрь 2020 года. 

«Рейсы будут производиться пять раз в неделю из Москвы на самолетах А350–900 в трехклассной компоновке», — уточняет пресс-служба «Аэрофлота».

По данным авиакомпании, таким образом они хотят привлечь туристов из Великобритании, Франции и других столиц Европы. Сейчас рейс Москва — Сингапур обслуживает лишь Singapore Airlines, выполняя прямые рейсы. 

По данным авиакомпании, за 2018 год «Аэрофлот» перевез почти 36 миллионов человек. В планах компании к 2023 году нарастить авиаперевозки до 100 миллионов пассажиров за год. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэрофлот #аэропорт #общество #сингапур

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