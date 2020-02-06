Пушков счел оправдание Трампа по делу об импичменте ожидаемым

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел оправдание президента США Дональда Трампа по делу об импичменте ожидаемым. Об этом сенатор написал в Twitter.

По мнению российского политика, затея демократов оказалась провальной, а у Трампа появились новые шансы на победу в предстоящих президентских выборах и стать главой США во второй раз. Пушков отмечает, что демократы устроили импичмент сами себе.

Как и следовало ожидать, сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Затея провалилась.Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили «импичмент» сами себе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 5, 2020

Ранее большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Дональда Трампа. Большинством голосов сенаторы отвергли оба пункта обвинения, в числе которых — злоупотребление властью и общественным доверием, а также препятствование расследованию, проводимому американским конгрессом.

Демократы считали, что Трамп давил на Киев, чтобы Украина начала расследование коррупционных преступлений его конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. В свою очередь республиканцы в Сенате изначально отвергали все обвинения.