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9:26   6 Февраля 2020
Россия

Пушков счел оправдание Трампа по делу об импичменте ожидаемым

Пушков счел оправдание Трампа по делу об импичменте ожидаемым

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел оправдание президента США Дональда Трампа по делу об импичменте ожидаемым. Об этом сенатор написал в Twitter.

По мнению российского политика, затея демократов оказалась провальной, а у Трампа появились новые шансы на победу в предстоящих президентских выборах и стать главой США во второй раз. Пушков отмечает, что демократы устроили импичмент сами себе. 

Ранее большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Дональда Трампа. Большинством голосов сенаторы отвергли оба пункта обвинения, в числе которых — злоупотребление властью и общественным доверием, а также препятствование расследованию, проводимому американским конгрессом. 

Демократы считали, что Трамп давил на Киев, чтобы Украина начала расследование коррупционных преступлений его конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. В свою очередь республиканцы в Сенате изначально отвергали все обвинения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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