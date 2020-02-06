Софвед рекомендовал доработать идею кабмина о приоритете российских товаров в госзакупках

При этом сенаторы порекомендовали доработать проект, установив ответственность региональных руководителей за достижение соответствующих показателей. Также, по мнению членов Совфеда, нужно составить качество российских товаров с их зарубежными аналогами и синхронизировать потребность в продукции отечественного производства с национальными проектами.

Об этом в четверг сообщает «Парламентская газета», напоминая, что 31 января текущего года глава Департамента стратегического развития и корпоративной политики российского министерства промышленности и торговли Алексей Ученов в рамках «круглого стола» в Совете Федерации рассказал о двух разработанных ведомством законопроектах, которые планируется внести в правительство 11 февраля. По словам Ученова, объем государственных закупок в рамках национальных проектов до 2024 года должен составить 6,2 триллиона рублей, из них 3,2 триллиона рублей предлагается потратить на продукцию отечественного производства. Минпромторг собирается оптимизировать запрет ограничений участия в госзакупках зарубежной продукции путем установления 50-процентной квоты на отечественные товары.

По словам председателя Комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, перед реализацией данной инициативы необходимо все тщательно взвесить и оценить на предмет эффективности. Торопиться в этом вопросе не стоит, подчеркнул сенатор. Он также напомнил, что ранее комитет, рассматривая вопрос применения «национального режима» при проведении госзокупок, выявил ряд проблем, которые потребовали решения со стороны правительства.