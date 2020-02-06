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 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

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Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Трампа

Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Трампа

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9:12   6 Февраля 2020
Весь мир

Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Трампа

Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Трампа

Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента президента Дональда Трампа. Большинством голосов сенаторы отвергли оба пункта обвинения в отношении главы Соединенных Штатов. 

Президента США обвиняли в злоупотреблении властью и общественным доверием, а также в препятствовании расследованию, проводимому американским Конгрессом. По версии демократов, Трамп давил на Киев, чтобы Украина начала расследование коррупционных преступлений его конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

По пункту «злоупотребление властью и общественным доверием» Трампа оправдали 52 сенатора против 48. По второму пункту о препятствовании в расследовании — 52 против 47. Таким образом, президента США не будут отстранять от власти и не отправят под суд. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #трамп #весь мир #импичмент #сенат сша

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