Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента Трампа

Большинство членов Сената США проголосовали против импичмента президента Дональда Трампа. Большинством голосов сенаторы отвергли оба пункта обвинения в отношении главы Соединенных Штатов.

Президента США обвиняли в злоупотреблении властью и общественным доверием, а также в препятствовании расследованию, проводимому американским Конгрессом. По версии демократов, Трамп давил на Киев, чтобы Украина начала расследование коррупционных преступлений его конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

По пункту «злоупотребление властью и общественным доверием» Трампа оправдали 52 сенатора против 48. По второму пункту о препятствовании в расследовании — 52 против 47. Таким образом, президента США не будут отстранять от власти и не отправят под суд.