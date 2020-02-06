Сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев скончался в Москве после остановки сердца

В Москве ушел из жизни на 44-м году жизни сын бывшего президент Киргизии Аскара Акаева Айдар Акаев. Об этом сообщили близкие к семье люди изданиям «24.kg» и «Акипресс».

Сыновья бывшего киргизского лидера Бермет и Айдар были избраны в парламент страны в феврале 2005 года от партии «Алга Кыргызстан». Это было негативно воспринято гражданами страны, а результаты голосования аннулировали. После смены власти Айдара Акаева лишили всех государственных постов и депутатских полномочий, он стал фигурировать в коррупционных уголовных делах.

После этого семья Акаевых переехала в Москву, где Айдар занимался бизнесом.

Айдар Акаев с 1998 по 2001 годы был женат на младшей дочери президента Казахстана Алие Назарбаевой. Затем женился на девушке из известной в кинематографических кругах семьи Сайкал Чокубаевой, у них родились двое детей.