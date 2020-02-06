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 Местные жители рассказали об обстрелах Алеппо боевиками

Местные жители рассказали об обстрелах Алеппо боевиками
8:58   6 Февраля 2020
Весь мир

Местные жители рассказали об обстрелах Алеппо боевиками

Местные жители рассказали об обстрелах Алеппо боевиками

Жители окраины сирийского Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков, которые пользовались газовыми баллонами, переделанными в снаряды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был какой-то ад. После первого взрыва я спрятался в дальней комнате. Потом были еще взрывы. Было очень страшно. Я кричал, чтобы соседи знали, что в доме остаются люди — на случай, если все рухнет», — рассказал журналистам Махмуд Балид, живший в одной из разрушенных квартир.

Теперь жилище Балида, как и многие другие, полуразрушено и засыпано осколками, размером с мяч для тенниса. При этом никто из местных жителей не погиб, потому что сирийским военным удалось перехватить разговор полевых командиров по рациям террористов и выяснить, какой район будет обстрелян.

«Это уже под вечер было. Все с работы вернулись, приехали несколько машин с солдатами. Они бегали по всем этажам, говорили, что надо срочно уходить. Мы убегали кто в чем был», — признался Мухассад Адиль Даляль.

За одну только среду, 5 февраля, в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 25 обстрелов, по данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова. Глава центра призвал командиров вооруженных формирований прекратить провокации и перейти к мирным переговорам.

 

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Автор: Галина Кандинская
#сирия #алеппо

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