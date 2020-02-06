Премьер Сирии рассказал об экономическом терроре США и Европы против САР

США и страны Европы продолжают экономическую войну против Сирии, заявил премьер-министр САР Имад Хамис.

По его словам, экономическая война против Дамаска принимает разные формы, поскольку она направлена на «полное поражение основ экономики» Сирии.

Хамис отметил, что целью данной войны является свержение сирийской государственности с помощью военных и политических инструментов. Он подчеркнул, что после того, как Сирия справилась с войной большими жертвами, ее враги перешли к экономической войне, чтобы «украсть у граждан САР средства к существованию».

Премьер Сирии отметил, что Дамаску требуется три миллиарда долларов в год для расходов на закупку зерна и нефти. По его словам, Сирия способна «удовлетворить потребности по оплате данных счетов».

Также Хамис подчеркнул, что большая часть того, что Сирия создавала 40 лет, было уничтожено в ходе жестокой войны против нее.