Отражение сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску попало на видео

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

 Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Сирийские боевики мешают ПНС Ливии формировать мнимый образ борцов за демократию

Сирийские боевики мешают ПНС Ливии формировать мнимый образ борцов за демократию

 Премьер Сирии рассказал об экономическом терроре США и Европы против САР

Премьер Сирии рассказал об экономическом терроре США и Европы против САР
Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

 Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Сирийские боевики мешают ПНС Ливии формировать мнимый образ борцов за демократию

Сирийские боевики мешают ПНС Ливии формировать мнимый образ борцов за демократию

 Премьер Сирии рассказал об экономическом терроре США и Европы против САР

Премьер Сирии рассказал об экономическом терроре США и Европы против САР
7:35   6 Февраля 2020
Весь мир

Отражение сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску попало на видео

Отражение сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску попало на видео

Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено отражение силами сирийских систем ПВО ракетной атаки по Дамаску.

На обнародованных записях видна работа, как предполагается, ПВО Сирии. В небе видны огненные вспышки.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что в сирийской столице слышатся взрывы. По данным SANA, атаки производились с территории Голанских высот, оккупированных Израилем. Отмечается, что сирийским военным удалось сбить ряд вражеских целей.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала данные сообщения. Ранее израильская армия не раз наносила удары по объектам в Сирии, аргументируя их противодействием военному присутствию Ирана на территории САР.

Россия неоднократно призывала Израиль прекратить данную практику, а также уважать суверенитет Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #ракетный удар #пво сирии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...