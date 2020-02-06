Отражение сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску попало на видео

Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено отражение силами сирийских систем ПВО ракетной атаки по Дамаску.

На обнародованных записях видна работа, как предполагается, ПВО Сирии. В небе видны огненные вспышки.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что в сирийской столице слышатся взрывы. По данным SANA, атаки производились с территории Голанских высот, оккупированных Израилем. Отмечается, что сирийским военным удалось сбить ряд вражеских целей.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала данные сообщения. Ранее израильская армия не раз наносила удары по объектам в Сирии, аргументируя их противодействием военному присутствию Ирана на территории САР.

Россия неоднократно призывала Израиль прекратить данную практику, а также уважать суверенитет Сирии.