Армия Сирии заняла ряд поселений в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) заявила об освобождении стратегически важного города Серакиб. Об этом сообщил военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

В итоговой сводке на 6 февраля 06:00 говорится, что САА и союзные силы перебросили подкрепления в Сирийскую пустыню на востоке страны. Сирийские военные заняли ряд поселений в Идлибе, в том числе город Серакиб. Также они освободили населенные пункты Замар и Джазрайя в Алеппо.

В свою очередь турецкие силы вели перестрелки с курдскими радикалами в северной части Ракки. Также они направили колонну из ста единиц военной техники в сирийскую провинцию Идлиб.

Курдские боевики потеряли двух человек при взрыве около города Аш-Шаддади в провинции Хасака.

Террористы ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявили, что уничтожили одного из членов «Рабочей партии Курдистана» в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зор, а также устроили взрыв в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.