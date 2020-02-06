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6:47   6 Февраля 2020
Весь мир

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

Израильские ВВС нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщает армия обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены два минометных снаряда. На открытой местности сработали сирены, предупреждающие об атаке.

В сообщении израильской армии в Twitter говорится, что ВВС Израиля нанесли удары в ответ на запущенные из сектора минометные снаряды и выпущенные воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку. По информации агентства SANA, атаки наносила израильская сторона. Официального подтверждения данной информации не поступало.

В среду сообщалось, что Израиль сократил площадь рыболовной зоны сектора Газа в ответ на атаки из сектора Газа. Зона была сокращена с 15 до 10 морских миль.

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Автор: Олег Королев
#израиль #сектор газа

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