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Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

 Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

 Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

 Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
6:05   6 Февраля 2020
Весь мир

Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

Новый тип коронавируса не диагностирован у россиян, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

На странице дипмиссии в Facebook отмечается, что дипломаты поддерживают постоянный контакт с россиянами.  Подчеркивается, что при взаимодействии с японскими властями оперативно принимаются меры по решению решению возникающих вопросов, в первую очередь - по снабжению лекарствами.

Ранее сообщалось, что еще у десяти пассажиров круизного лайнера, который с понедельника находится на карантине на рейде у берегов Японии, найден новый тип коронавируса. Таким образом, общее число заболевших на судне превысило два десятка.

Судно шло маршрутом Кагосима – Гонконг – Окинава. Японские власти в понедельник приняли решение задержать кобаль на рейде и обследовать всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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