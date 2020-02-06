Посольство РФ в Японии рассказало о положении россиян на судне Diamond Princess

Новый тип коронавируса не диагностирован у россиян, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

На странице дипмиссии в Facebook отмечается, что дипломаты поддерживают постоянный контакт с россиянами. Подчеркивается, что при взаимодействии с японскими властями оперативно принимаются меры по решению решению возникающих вопросов, в первую очередь - по снабжению лекарствами.

Ранее сообщалось, что еще у десяти пассажиров круизного лайнера, который с понедельника находится на карантине на рейде у берегов Японии, найден новый тип коронавируса. Таким образом, общее число заболевших на судне превысило два десятка.

Судно шло маршрутом Кагосима – Гонконг – Окинава. Японские власти в понедельник приняли решение задержать кобаль на рейде и обследовать всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.