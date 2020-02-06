Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Городские службы Петербурга активно чистят города после сильного ночного снегопада. Об этом сообщают «Невские новости».

В ночь с 5 на 6 февраля в Северной столице выпал снег, накрыв большую часть городских улиц. Дорожные предприятия начали работать в усиленном режиме, чтобы утром пешеходы и автомобилисты могли спокойно передвигаться.

Комитет по благоустройству Петербурга поделился с изданием кадрами расчистки городских территорий от снега.

На данный момент, по информации Комитета по благоустройству Петербурга, на улице действуют 1037 единиц снегоуборочной техники, включая 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Также задействованы более трех сотен работников ручного труда. Дневная смена численностью до тысячи человек приступит к работе с пяти утра.

На официальном сайте городской администрации Петербурга можно ознакомиться с местонахождением уборочных средств.

В связи с усилением ветра в Северной столице и подъемом уровня воды до опасных значений, власти города приняли решение закрыть дамбу с восьми вечера среды до четырех утра пятницы.