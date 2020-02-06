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Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

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Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

 Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
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Количество зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 23

 Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563
4:35   6 Февраля 2020
Россия

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Петербург активно очищают после сильного снегопада ночью

Городские службы Петербурга активно чистят города после сильного ночного снегопада. Об этом сообщают «Невские новости».

В ночь с 5 на 6 февраля в Северной столице выпал снег, накрыв большую часть городских улиц. Дорожные предприятия начали работать в усиленном режиме, чтобы утром пешеходы и автомобилисты могли спокойно передвигаться.

Комитет по благоустройству Петербурга поделился с изданием кадрами расчистки городских территорий от снега.

На данный момент, по информации Комитета по благоустройству Петербурга, на улице действуют 1037 единиц снегоуборочной техники, включая 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Также задействованы более трех сотен работников ручного труда. Дневная смена численностью до тысячи человек приступит к работе с пяти утра.

На официальном сайте городской администрации Петербурга можно ознакомиться с местонахождением уборочных средств.

В связи с усилением ветра в Северной столице и подъемом уровня воды до опасных значений, власти города приняли решение закрыть дамбу с восьми вечера среды до четырех утра пятницы.

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Автор: Олег Королев
#петербург #снегопад

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