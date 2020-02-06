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 Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
5:38   6 Февраля 2020
Весь мир

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Новый тип коронавируса обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна, находящегося на рейде у японской префектуры Канагава. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на Минздрав Японии.

Круизный корабль Diamond Princess с начала недели встало а рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно о том, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января для выполнения маршрута Кагосима – Гонконг – Окинава.

Судноо должно было вернуться в понедельник Йокогаму. Однако во время выполнения обратного маршрута выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга заразился новым типом коронавируса. Уже к понедельник несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Японские власти приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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