Сирийские боевики мешают ПНС Ливии формировать мнимый образ борцов за демократию

Возмущение боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии тем, что Турция пополняет их ряды боевиками из Сирии, вызвано стремлением создать «фейковый имидж». Такое мнение выразил в беседе с ФАН военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт отмечает, что многие из окружения главаря ПНС Файеза Сарраджа продолжительное время пытались сформировать у мирового сообщества некий положительный образ «защитников» Триполи, противостоящих силам Халифы Хафтра и якобы отстаивающих западные ценности. Баранец отмечает, что сирийские наемники попросту не вписываются в этот мнимый образ ПНС.

По его словам, сторонники ПНС хотят выглядеть как перед ливийцами, так и перед мировым сообществом борцами за демократию и справедливость.

«Естественно, им не хочется, чтобы их ряды пополняли еще более матерые бандиты и отморозки», – подчеркивает полковник в отставке.

Собеседник ФАН напомнил, что состоящее в основном из бандитов ПНС терроризирует мирное население. Он добавил, что сирийские наемники отправились при помощи Турции в Северную Африку исключительно для зарабатывания денег на убийствах и грабеже жителей Ливии.

«Видя, что войска Хафтара уже давят по всем направлениям, они естественно подкупают этих сирийских наемников, которые ринулись на ливийскую территорию при помощи Анкары, как голодные тараканы на крошку хлеба», – констатировал Баранец.

Полковник в отставке также отметил, что на текущий момент Турция проводит практически неприкрытое военное вмешательство во внутриливийский конфликт. Он подчеркнул, что это выражается не только в переброске террористов в Ливию, но и во введении в североафриканскую страну сотен военнослужащих турецкой армии.