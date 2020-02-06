Количество зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 23

Южная Корея подтвердила пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

Таким образом, общее число зараженных достигло 23.

Отмечается, что 19-ым по счеты зараженным стал 36-летний мужчина, который участвовал в той же самой конференции в Сингапуре с 18 по 23 января, что и 17-ый зараженный. Они подхватили коронавирус от зараженного малайзийца и вернулись назад, в Южную Корею. Мужчина получил сообщение, что среди присутствующих был подтвержденный носитель коронавируса, после чего он обратился в медпункт. Анализы подтвердили наличие болезни.

Три новых случая заражения были подтверждены среди тех, кто близко контактировал с носителями коронавируса. Все они находились на домашнем карантине, когда их анализы подтвердили наличие вируса.

В частности, 20-м пациентом стала 41-летняя женщина, член семьи пятнадцатого зараженного. 21 случай - 59-летняя женщина, которая близко общалась с шестым зараженным. 22-м по счету заболел 46-летний житель Южной Кореи, член семьи 16-го зараженного.