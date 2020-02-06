Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 погибших. Накануне сообщалось, что число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек

Согласно данным на полночь среды, комитет получил от 31 провинции информацию о 28 018 зарегистрированных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Отмечается, что из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 скончались и 1153 выписались из больниц.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. За пределами страны заболели около 190 человек, один из них скончался.