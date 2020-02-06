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Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

 Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

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3:27   6 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 погибших. Накануне сообщалось, что число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек

Согласно данным на полночь среды, комитет получил от 31 провинции информацию о 28 018 зарегистрированных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Отмечается, что из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 скончались и 1153 выписались из больниц.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. За пределами страны заболели около 190 человек, один из них скончался.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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