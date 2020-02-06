Столица Сирии подверглась ракетной атаке

Звуки взрывов слышны в Дамаске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что система ПВО Сирии отражает ракетную атаку. Агентство SANA уточняет, что атаки наносит израильская сторона.

Последний раз Дамаск попал по ракетные удары в декабре минувшего года.

Между Израилем и Сирией нет дипломатических отношений, однако со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них есть территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии. Свои действия они объясняли стремлением не допустить современного оружия в руки врагов Израиля, таких как ливанское движение «Хезболла». Заявляется, что организация выступает на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.