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 Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков

Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков
Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

 Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега
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 Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков

Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков
2:49   6 Февраля 2020
Весь мир

Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков

Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков

Россия ожидает от Турции участия в совместных действиях по борьбе с терроризмом, заявил ФАН зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

По мнению депутата, Россия осуждает действия Турции в ситуации с поддержкой боевиков в Сирии. Он отметил, что это является прямым нарушением договоренностей по достижению межсирийского урегулирования, которые были достигнуты в Сочи и Астане.

Швыткин отметил, что Турции также необходимо «усилить вопросы» зоны демилитаризации, чего до сих пор не случилось. Также он отметил необходимость отмежевания тех группировок, которые носят протурецкий характер.

Депутат также напомнил, что сирийская армия выполняет задачи по борьбе с терроризмом в провинции Идлиб. По его словам, действия группировок не могут оставаться без ответа.

«К великому сожалению мы видим некоторое пособничество со стороны Турции, что и осуждаем. Прежде всего, мы призываем Турцию к более согласованным действиям вместе с РФ по борьбе с терроризмом, совместному планированию и координации всех совместных действий», — подчеркнул он.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция

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