Депутат Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку сирийских боевиков

Россия ожидает от Турции участия в совместных действиях по борьбе с терроризмом, заявил ФАН зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

По мнению депутата, Россия осуждает действия Турции в ситуации с поддержкой боевиков в Сирии. Он отметил, что это является прямым нарушением договоренностей по достижению межсирийского урегулирования, которые были достигнуты в Сочи и Астане.

Швыткин отметил, что Турции также необходимо «усилить вопросы» зоны демилитаризации, чего до сих пор не случилось. Также он отметил необходимость отмежевания тех группировок, которые носят протурецкий характер.

Депутат также напомнил, что сирийская армия выполняет задачи по борьбе с терроризмом в провинции Идлиб. По его словам, действия группировок не могут оставаться без ответа.