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 Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563

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2:23   6 Февраля 2020
Весь мир

Количество погибших от коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 549 человек

Количество погибших от коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 549 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 549 человек. Об этом сообщает госкомитет здравоохранения региона.

Общее число заразившихся в провинции увеличилось до 19 665. Из больниц выписаны 633 человека.

За прошедший день медики подтвердили 2987 новых случая заболевания, из которых 1766 зафиксировано в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти и 113 случаев выздоровления.

Китайские власти 31 декабря уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, находящемся в центральной провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. За пределами страны заболели более 190 человек, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку ЧС международного масштаба.

Ранее в ВОЗ заявили, что действующих лекарств от 2019-nCoV пока нет, но большинство заболевших не умрут при своевременном лечении.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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