Количество погибших от коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 549 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 549 человек. Об этом сообщает госкомитет здравоохранения региона.

Общее число заразившихся в провинции увеличилось до 19 665. Из больниц выписаны 633 человека.

За прошедший день медики подтвердили 2987 новых случая заболевания, из которых 1766 зафиксировано в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти и 113 случаев выздоровления.

Китайские власти 31 декабря уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, находящемся в центральной провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. За пределами страны заболели более 190 человек, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку ЧС международного масштаба.

Ранее в ВОЗ заявили, что действующих лекарств от 2019-nCoV пока нет, но большинство заболевших не умрут при своевременном лечении.