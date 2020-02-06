Службы уделят особое внимание центральным улицам и мостам Петербурга при уборке снега

Основные магистрали Петербурга посыпят специальными реагентами в связи с ухудшающимися погодными условиями. Об этом сообщают «Невские новости».

В ночь на четверг на Северную столицу обрушился снегопад. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Особое внимание уделено Невскому проспекту, а также всем виадукам и мостам. В частности, реагентами будет посыпан виадук через Обводный канал. Дороги от гололеда посыпят не только в центре города, но и в Приморском районе.

Вечером в среду работники вышли на уборку улиц от снега как с помощью техники, так и с помощью обычных лопат. В ночную смену запланирован вывод 1037 единиц уборочной техники, а также более 300 работников ручного труда. В пять утра начнет работать дневная смена до тысячи человек.