Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Военная полиция РФ продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, продолжается патрулирование подразделений российской военной полиции по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасека. Силы армейской авиации также провели воздушное патрулирование границы.

Глава ЦПВС подчеркнул, что патрулирование в среду прошло без происшествий.

Россия и Турция с 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. В частности, документ касается ввода на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После того, как отвод завершился, началось совместное российско-турецкое патрулирование.