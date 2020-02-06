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Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

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1:53   6 Февраля 2020
Весь мир

Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Военная полиция РФ продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, продолжается патрулирование подразделений российской военной полиции по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасека. Силы армейской авиации также провели воздушное патрулирование границы.

Глава ЦПВС подчеркнул, что патрулирование в среду прошло без происшествий.

Россия и Турция с 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. В частности, документ касается ввода на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После того, как отвод завершился, началось совместное российско-турецкое патрулирование.

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Автор: Олег Королев
#сирия #российская военная полиция

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