Сенат США завершил процедуру импичмента оправданием Трампа

Американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет отстранен от власти.

В декабре 2019 года Палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Первый пункт обвинения, касающийся злоупотребления властью, поддержали 48 сенаторов. За то, что Трамп не виновен, проголосовали 52 сенатора.

Второй пункт обвинения, касающийся препятствия работы Конгресса США, поддержали 47 сенаторов. Против выступили 53 сенатора.

Таким образом, сенаторы сочли Трампа невиновным. На этом процесс импичмента завершился.

Для отстранения президента США от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально выступало против импичмента.