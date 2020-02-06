Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

 НКО «Штаб», финансирующая офисы Навального, задолжала налогов на 4,2 миллиона рублей

НКО «Штаб», финансирующая офисы Навального, задолжала налогов на 4,2 миллиона рублей
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

 Оценить ущерб древнему городу Эбла в Сирии пока нельзя из-за мин

Оценить ущерб древнему городу Эбла в Сирии пока нельзя из-за мин
Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

 НКО «Штаб», финансирующая офисы Навального, задолжала налогов на 4,2 миллиона рублей

НКО «Штаб», финансирующая офисы Навального, задолжала налогов на 4,2 миллиона рублей
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

 Оценить ущерб древнему городу Эбла в Сирии пока нельзя из-за мин

Оценить ущерб древнему городу Эбла в Сирии пока нельзя из-за мин
1:11   6 Февраля 2020
Весь мир

Сенат США завершил процедуру импичмента оправданием Трампа

Сенат США завершил процедуру импичмента оправданием Трампа

Американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет отстранен от власти.

В декабре 2019 года Палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Первый пункт обвинения, касающийся злоупотребления властью, поддержали 48 сенаторов. За то, что Трамп не виновен, проголосовали 52 сенатора.

Второй пункт обвинения, касающийся препятствия работы Конгресса США, поддержали 47 сенаторов. Против выступили 53 сенатора.

Таким образом, сенаторы сочли Трампа невиновным. На этом процесс импичмента завершился.

Для отстранения президента США от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально выступало против импичмента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #сенат сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...