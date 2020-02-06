Оценить ущерб древнему городу Эбла в Сирии пока нельзя из-за мин

Нанесенный древнему сирийскому городу Эбла ущерб за время присутствия боевиков в этом районе сирийской провинции Идлиб невозможно, поскольку данная территория еще не разминирована. Об этом сообщил глава Генерального департамента древностей и музеев САР Махмуд Хамуд.

Сирийское агентство SANA сообщило в среду, что район, где находится памятник древности, перешел под контроль сирийской армии. За восемь дней до этого войска заняли Мааррет-эн-Нууман, второй по величине город провинции Идлиб.

Хамуд сообщил, что посещение города Эбла пока еще небезопасно, поскольку местность еще не расчищена от мин. Данного рода поездки сирийские эксперты совершают каждый раз, когда требуется определить ущерб культурному наследию на освобожденных территориях.

Глава департамента отметил, что боевики за время присутствия в районе Эблы превратили город в тренировочный лагерь. По его словам, памятник подвергся разграблению, рытье окопов и нелегальные раскопки разрушили культурные слои.

Эбла находится в окрестностях современного Алеппо. Торговый город-государство принадлежал одной из древнейших цивилизаций в Сирии, и существовал во III-II тысячелетиях до н. э. Ранее глава департамента древностей и музеев Сирии сообщал, что из музея в городе Идлиб похищено около 16 тысяч клинописных документов Эблы.