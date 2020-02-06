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 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

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Российский военные провели патрулирование в трех провинциях Сирии

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0:59   6 Февраля 2020
Весь мир

Сирийская армия окружила в Идлибе три турецких пункта наблюдения

Сирийская армия окружила в Идлибе три турецких пункта наблюдения

Сирийская армия окружила, и затем вошла в ключевой город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник.

В городе расположены три турецких наблюдательных пункта, созданных Турцией неделю назад. Сирийская армия захватила контроль над высотой Телль-Шейх Мансур и деревней Дахабия, тем самым завершив окружение. После ожесточенных боев с террористами «Джебхат ан-Нусры», Серакиб окружен с запада, востока и юга.

Источник сообщил, что инженерные отряды приступили к разминированию освобожденного города и деревень вокруг него.

Серакиб является является ключевым в Идлибе, поскольку имеет выгодное стратегическое расположение: он находится на пересечении трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал российского лидера Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае дать военный ответ.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил ФАН, что за счет Сирии Турция решает свои национальные интересы. По его словам, Анкара грозит ударить по сирийским правительственным войскам, опасаясь за судьбу снабжаемых ею боевиков, которых она намерена использовать в своих политических интересах.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция

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