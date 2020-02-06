Службы Петербурга активно расчищают городские улицы от снега

Коммунальные службы Санкт-Петербурга занялись вечером 5 февраля активной расчисткой городских улиц от снега. Об этом сообщают «Невские новости».

Снегопад начался в Северной столице в среду вечером, однако городские службы заранее подготовились к нему. Так, на расчистку территорий от снега уже выехало большое количество снегоуборочных машин. Кроме того, дорожные рабочие лопатами начали активную расчистку труднодоступных участков, куда техника не может добраться.

На специальной интерактивной карте, представленной городским комитетом по благоустройству, можно отслеживать передвижение снегоуборочной техники. Издание запечатлело работу дорожных служб в различных частях Петербурга.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в ночную смену запланирован вывод 1037 единиц уборочной техники. Также ночью будет задействовано более трехсот работников ручного труда. В пять утра на улицы выйдет дневная смена до 1000 человек.