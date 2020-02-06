Сирийская армия преследует отступающих из Серакиба боевиков

Сирийская армия преследует в провинции Идлиб отступающих из города Серакиб террористов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Ранее отряды армии Сирии вошли в Серакиб и установили над ним контроль. В среду они также освободили расположенный к северу от Серакиба населенный пункт Дуэйр. Сейчас войска зачищают покинутые боевиками жилые кварталы от взрывных устройств.

Серакиб был под контролем «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) с 2015 года. Правительственные сил во время наступательной операции на юго-востоке провинции Идлиб окружили форпост боевиков с трех сторон, перекрыв все идущие к нему линии снабжения. Командование сирийской армии предъявило ультиматум террористам, потребовав от них сложить оружие и покинуть город.

Серакиб имеет находится на пересечении трасс Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо, что делает его стратегически важным населенным пунктом. Возвращение контроля над городом может помочь ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.