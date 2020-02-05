НКО «Штаб», финансирующая офисы Навального, задолжала налогов на 4,2 миллиона рублей
Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», которая, как выяснил телеканал RT, занимается финансированием региональных штабов блогера Алексея Навального, накопила налоговую задолженность в размере 4,2 миллиона рублей.
Как отмечается, учрежденный в мае 2019 года некой Лилией Чанышовой «Фонд защиты прав граждан «Штаб» не имеет отношения к Фонду защиты прав граждан, учрежденному в Новосибирске Сергеем Бойко.
Следственный комитет в августе 2019 года возбудил уголовное дело по факту отмывания средств «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального (организация, внесенная Минюстом в реестр иноагентов). При этом следователи предположили, что оба Фонда защиты прав граждан могут быть звеньями в цепочке отмывания денег.
Как сообщают источники RT в правоохранительных органах, счета «Штаба» могли быть использованы для «легализации денежных средств, полученных преступным путем третьими лицами».
К настоящему моменту, как выяснил телеканал, часть счетов «Штаба» заблокированы по запросу ФНС, и эта блокировка может быть связана как с налоговыми нарушениями и долгами, так и с уголовным делом, которое расследует Следственный комитет.
Сейчас, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на «Штабе» числится налоговая задолженность в размере 4,2 миллиона рублей, которую с организации пытаются взыскать судебные приставы.
При этом следственные действия в отношении НКО «Штаб» не мешают организации продолжать функционировать — во второй половине 2019 года она потратила примерно 700 тысяч рублей на свою деятельность, а также на помощь сотрудникам навальновского ФБК.
Счета «Фонда борьбы с коррупцией», «Защиты прав граждан» и еще более ста счетов физических и юридических лиц были арестованы в августе 2019 года решением Басманного суда Москвы. В октябре СК в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег провел обыски в штабах ФБК в 30 субъектах РФ. А в ноябре Мосгорсуд признал законным арест, наложенный ранее на счета.