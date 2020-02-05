Подконтрольный помощнику Вишневского муниципальный совет в Петербурге могут распустить

Недавно Приморский районный суд частично удовлетворил иск Павла Чупрунова и петербургского отделения партии «Справедливая Россия» об отмене результатов выборов в Муниципальном округе Черная речка.

Об этом в среду, 5 октября пишет информационный портал АБН, отмечая, что, если решение суда не будет обжаловано в течение месяца, в округе будут проведены новые муниципальные выборы и пять депутатов лишатся своих мандатов, в том числе Василий Марков – младший брат спикера парламента Петербурга – Вячеслава Маркова.

По мнению экспертов, подобное решение суда может быть не последним, так как после выборов было довольно много нареканий к их результатам.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Петербурга Андрея Малкова, у данной истории есть две стороны: свои интересы отстаивают не только те, кто не доволен результатами выборов, но и действующие муниципальные депутаты.

«Я думаю, что суд должен определиться с этими вопросами и не тянуть их, так как муниципалитеты должны работать в полном и легитимном составе», — отметил Малков.

По его словам, сам он доволен работой своего муниципального округа, но в целом по городу ситуация настораживает, так уже давно должны были быть подведены все результаты выборов, прошедших в Единый день голосования, и муниципалитеты должны были заработать в легитимном поле, но далеко не во всех округах удалось этого достигнуть.

В частности, депутаты МО Литейный округ так и не выбрали главу муниципального образования, а также не приняли бюджет. Такая же ситуация в МО Смольнинское. В этих округах по результатам последних выборов победило довольно много оппозиционных депутатов, которые далеко не всегда могут договориться между собой

В то же время директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что на фоне всех петербургских муниципальных образований подобная ситуация сложилась в небольшом количестве округов -0 их меньше, чем пальцев на одной руке.

«На всю систему власти эта проблема никак не распространяется. Речь идет о политической борьбе, которая продолжается и после формирования исполнительных органов власти. Отмены результатов выборов через суд в данном случае естественный процесс, так как по закону муниципальная ветвь отделена от государства», — объяснил политолог.

При этом он назвал далеко не окончательным вопрос муниципальной власти в Петербурге, созданной в 1997 году при определенных обстоятельствах. По мнению Дмитрия Солонникова, к нему можно вернуться, как это не раз уже делалось ранее.

«Вопрос расширения полномочий муниципальной власти или модернизации системы ее устройства представляет собой большой разговор. Он много раз шел ранее. Возможно, имеет смысл вводить второй уровень муниципальной власти в районах, формировать районные советы, чтобы население более однозначно относилось к территориальному делению», — отметил Солонников.

Также свое мнение в беседе с АБН по поводу ситуации в муниципальных округах Литейный округ и Смольнинское высказал глава муниципального образования Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, который ранее направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга и президента России предложение распустить муниципальные советы.

Есть вероятность, что именно так и произойдет в МО Литейный округ, где по итогам выборов большинство получила команда партии «Яблоко» во главе с помощником депутата Бориса Вишневского Арсением Афиногеновым (11 из 20). Получив большинство, яблочники объявили свое лидера главой МО, именно в этом статусе Афиногенов уже дает комментарии журналистам.

Но при этом Афиногенов не является главой муниципального образования, так как, согласно порядку избрания главы МО, за него должны проголосовать не менее 14 депутатов, о он такого количества голосов не набирает. Поэтому обязанности главы МО продолжает исполнять Павел Дайняк и городской суд подтвердил законность его избрания, несмотря на попытки яблочников это оспорить.

Экспертное сообщество считает весьма вероятным сценарий, при котором муниципальные советы подобных образований будут распущены. По словам петербургского политолога Юрия Светова, жители этих округов выбирали депутатов, что бы те работали, а не занимались бесполезными спорами. При этом Дмитрий Солонников отметил, что, если муниципальные депутаты в течение трех месяцев не изберут главу МО и не проведут полноценное заседание, их уже можно будет распустить по решению суда.