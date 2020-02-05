ФЗНЦ: Почти 80 процентов ливийцев считают Турцию государством-агрессором

Большинство ливийцев (78,1 процент) считают Турцию страной-агрессором, а 61,4 процента жителей Ливии готовы активно противостоять вторжению турецких войск. Таковы данные опроса, проведенного Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Фонд продолжает регулярно проводить социальный мониторинг, несмотря на бесчинствующие члены бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и сирийских наемников, переброшенные при помощи Турции в Триполи. Опросы отображают лишь настроение ливийцев, а не описывают какие-либо действия, подчеркнули в ФЗНЦ.

Работа ФЗНЦ усложняется тем, что в стране продолжается военный конфликт, однако социологические исследования в Ливии не прекращаются, чтобы объективно освещать ситуацию в местном обществе.

Напомним, с мая 2019 года двое сотрудников фонда Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан незаконно находятся в неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи. Россияне проводили в Ливии социологические исследования при полной согласованности с «правительством». Вплоть до сегодняшнего дня никто из официальных представителей ПНС так и не выдвинул обвинений в их адрес.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич направил открытое письмо главе террористического ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых россиян. Международное сообщество продолжает бездействовать в решении этого вопроса, подчеркивает ФАН.