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Оппозиция «рисует» голоса, создавая видимость недовольства поправками в Конституцию

Оппозиция «рисует» голоса, создавая видимость недовольства поправками в Конституцию

 Проект «Русская Народная Линия» присоединился к Медиагруппе «Патриот»

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Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

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ФЗНЦ: Почти 80 процентов ливийцев считают Турцию государством-агрессором

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20:46   5 Февраля 2020
Россия

Оппозиция «рисует» голоса, создавая видимость недовольства поправками в Конституцию

Оппозиция «рисует» голоса, создавая видимость недовольства поправками в Конституцию

Либеральная «оппозиция» накручивает голоса, чтобы создать видимость народной поддержки для организации протестов против внесения поправок в Конституцию РФ. Махинации заметил Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По данным источника, либералы собирают голоса единомышленников на сайте Net2020. Указано, что на нем уже проголосовали 40 тысяч человек. Авторы Telegram-канала усомнились в этих цифрах, потому что на Net2020 практически нет системы верификации. Для «голоса» нужно лишь указать имя, фамилию и электронную почту.

Накручивать голоса таким образом очень просто, отмечают авторы. Такую «лазейку» организаторы оставили для себя не случайно.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в основной закон страны. Для подготовки поправок была создана специальная рабочая группа.

Подготовленные предложения сначала внесут на утверждение в парламент, а затем на всероссийское голосование. Президент подпишет поправки только после этого. Рабочая группа получила уже около 100 поправок.

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Автор: Арсений Аскольский
#поправки #конституция

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