Оппозиция «рисует» голоса, создавая видимость недовольства поправками в Конституцию

Либеральная «оппозиция» накручивает голоса, чтобы создать видимость народной поддержки для организации протестов против внесения поправок в Конституцию РФ. Махинации заметил Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По данным источника, либералы собирают голоса единомышленников на сайте Net2020. Указано, что на нем уже проголосовали 40 тысяч человек. Авторы Telegram-канала усомнились в этих цифрах, потому что на Net2020 практически нет системы верификации. Для «голоса» нужно лишь указать имя, фамилию и электронную почту.

Накручивать голоса таким образом очень просто, отмечают авторы. Такую «лазейку» организаторы оставили для себя не случайно.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в основной закон страны. Для подготовки поправок была создана специальная рабочая группа.

Подготовленные предложения сначала внесут на утверждение в парламент, а затем на всероссийское голосование. Президент подпишет поправки только после этого. Рабочая группа получила уже около 100 поправок.