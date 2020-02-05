Проект «Русская Народная Линия» присоединился к Медиагруппе «Патриот»

Медиагруппа «Патриот», в состав которой входит ИА «Политика сегодня», сообщила о начале сотрудничества с информационным агентством «Русская Народная Линия».

Глава Медиагруппы Николай Столярчук отметил, что новые коллеги — журналисты высочайшего класса, известные ученые, историки и настоящие патриоты. По его словам, эксперты «Русской Народной Линии» дополнят работу Медиагруппы и будут бороться за обеспечение информационной безопасности в нашей стране.

Главный редактор издания Анатолий Степанов считает, что в советское время у общества сложился негативный стереотип о понятии «патриот». Сейчас необходимо наполнить его позитивными смыслами, которые бы позволяли соединить времена, отметил журналист.