Медиасторонники ЛНА заявили о переброске Турцией иракских боевиков в Ливию

Медиасторонники ЛНА и Халифы Хафтара обсудили переброску Анкарой боевиков в лагерь подготовки в турецком Измире, а оттуда в Триполи. По их мнению, Турция прибавила к сирийским боевикам иракских. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель главнокомандующего ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Федеральное агентство новостей сообщает, что по данным Ливийской национальной армии (ЛНА) общее число протурецких боевиков, сражающихся за так называемое Правительство национального согласия (ПНС), превышает шесть тысяч человек. Наемники растянулись от южных кварталов Триполи до границы с Тунисом.

По словам аль-Мисмари Анкара стала отправлять в Ливию для поддержки ПНС боевиков запрещенных в РФ террористических группировок «Аль-Каида» и ИГ. До этого, Турция ограничивалась переброской наемников из «Сирийской Национальной Армии».