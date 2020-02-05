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18:04   5 Февраля 2020
Россия

Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

Сотрудник иноагента ФБК Георгий Албуров в интервью для европейского русскоязычного канала OstWest не привел результаты исследований социологической службы фонда. По информации Nation news, ведущая Марина Макеева поинтересовалась работой соцотдела так называемого ФБК, но четкого ответа не последовало.

«У нас есть отдел социологии, который постоянно замеряет какие-то цифры, но эти цифры… У меня нет доступа к этим цифрам», — сказал Албуров, хотя отчеты доступны на сайте ФБК.

Ведущая уточнила, не тайно ли отдел социологии «постоянно замеряет какие-то цифры». Албуров ответил, что может узнать, если спросит. По его словам, фонд не создает видеоконтент, а занимается настоящей «политикой». 

Россияне интересуются работой ФБК, потому что она существенно влияет на их политические взгляды. По всей видимости, доводы Албурова не убедили ведущую, ведь из года в год Правительство РФ пользуется стабильной поддержкой.

Получается, что Албуров крайне неубедительно рассказал Европе о «серьезной политической работе» ФБК и об исследованиях, проведенных фондом, поскольку не привел данных социологического отдела.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #европа #общество #фбк

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