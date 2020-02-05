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17:33   5 Февраля 2020
Россия

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство не имеет времени на раскачку для реализации нацпроектов. Его слова в среду передает ТАСС.

«Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, мы просто не имеем на это никакого права», — сказал глава государства. 

Российский лидер отметил, что в этой ситуации нельзя прикрываться незнанием. Он также высказался о новом составе правительства, назвав его оптимальным из-за наличия опытных и знающих свое дело людей.

Президент подчеркнул, что другого шанса и такого объема денег, выделенных на национальные цели развития, может больше не быть даже в ближайшие десятилетия. Поэтому он потребовал уделять особое внимание качеству работы.

В конце совещания, где обсуждались поручения главы государства в Федеральном послании и реализация нацпроектов, Путин пожелал всем успехов.

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Автор: Софья Белоцерковская
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