Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

 На матчи Euro-2020 в Петербурге попадут только «чистые» болельщики

На матчи Euro-2020 в Петербурге попадут только «чистые» болельщики
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Милонов считает, что внешнеполитические интересы США не должны влиять на Ливию

Милонов считает, что внешнеполитические интересы США не должны влиять на Ливию

 Палестинцев возмутила тайная встреча Нетаньяху с лидером Судана

Палестинцев возмутила тайная встреча Нетаньяху с лидером Судана
Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

Албуров не смог убедить Европу в серьезности «политической работы» ФБК

 На матчи Euro-2020 в Петербурге попадут только «чистые» болельщики

На матчи Euro-2020 в Петербурге попадут только «чистые» болельщики
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Милонов считает, что внешнеполитические интересы США не должны влиять на Ливию

Милонов считает, что внешнеполитические интересы США не должны влиять на Ливию

 Палестинцев возмутила тайная встреча Нетаньяху с лидером Судана

Палестинцев возмутила тайная встреча Нетаньяху с лидером Судана
17:24   5 Февраля 2020
Общество

Врачи в 2019 году чаще выявляли четвертую стадию рака

Врачи в 2019 году чаще выявляли четвертую стадию рака

Первую и вторую стадии онкологических заболеваний находили в 56,4 процента случаев, а еще 23,3 процента злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. Об этом в комментарии NEWS.ru сообщила директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Секачева.

По ее словам, четвертую стадию, когда наблюдались уже отдаленные метастазы, обнаруживали в 20,3 процента случаев. В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли легких, желудка, ободочной и прямой кишки, молочной железы. 

«Таким образом, первоочередной задачей является ранняя постановка диагноза онкологического заболевания,  — добавила Секачева.

Злокачественные новообразования никак не проявляются на ранних стадиях, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические обследования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #онкология #опухоль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...