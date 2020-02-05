Врачи в 2019 году чаще выявляли четвертую стадию рака

Первую и вторую стадии онкологических заболеваний находили в 56,4 процента случаев, а еще 23,3 процента злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. Об этом в комментарии NEWS.ru сообщила директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Секачева.

По ее словам, четвертую стадию, когда наблюдались уже отдаленные метастазы, обнаруживали в 20,3 процента случаев. В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли легких, желудка, ободочной и прямой кишки, молочной железы.

«Таким образом, первоочередной задачей является ранняя постановка диагноза онкологического заболевания, — добавила Секачева.

Злокачественные новообразования никак не проявляются на ранних стадиях, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические обследования.