На матчи Euro-2020 в Петербурге попадут только «чистые» болельщики

Стадион «Санкт-Петербург» (он же «Газпром Арена») летом этого года станет одним из центральных объектов главного футбольного праздника Европы. В рамках Euro-2020 в Петербурге состоится четыре матча. Российская команда встретится со сборными Бельгии и Финляндии, которые позже сыграют друг с другом. Третьего июля в северной столице также пройдет четвертьфинал Еврокубка.

Мировой чемпионат, прошедший летом 2018 года, показал, как город может подготовиться к приему гостей. Удобная фан-зона в самом центре Петербурга на Конюшенной площади, бары и рестораны, готовые круглосуточно принять посетителей, а также бесплатные автобусы-шаттлы для футбольных фанатов никого не оставили равнодушными.

Тот факт, что город и дальше готов принимать такие мероприятия, подтвердил футболист Вячеслав Малафеев. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он добавил, что хорошую организацию чемпионата отмечали не только туристы, но и официальные представители FIFA.

«Безусловно, наш город готов к таким форумам, потому что прошедшие Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали, что с точки зрения организации, логистика и инфраструктуры все было на высшем уровне. И это все отмечали», — отметил спортсмен.

Для работы с туристами в Петербурге летом 2020 года будут задействованы полторы тысячи городских волонтеров. Замруководителя Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу EURO-2020 Дмитрий Антонов рассказал ИА «Политика Сегодня», что они будут встречать гостей уже в аэропорту. Также волонтеры будут находится рядом с объектами городской инфраструктуры, чтобы помогать любителям футбола из других стран и городов ориентироваться в Петербурге.

Волонтером может стать любой человек старше 16 лет, знающий английский язык и готовый на протяжении всего времени турнира работать с людьми. Заявки в центр подготовки принимаются до 18 февраля. Антонов отметил, что один из самых «опытных» волонтеров – женщина 84 лет, которая работает активнее, чем ее молодые коллеги.

Во время мирового чемпионата и Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге были задействованы так называемые Fan ID – паспорта болельщиков. Они выдаются бесплатно при покупке билета на матч. Fan ID – это своеобразный пропуск на стадион, который введен для дополнительной безопасности.

В 2018 году были случаи, когда Fan ID не срабатывал — человек прикладывал документ к турникетам перед входом на трибуны и получал отказ служб безопасности. Чаще всего это происходило с фанатами, которые очень часто ходят на футбол.

Представитель фанатского движения Олег Осипов пожаловался, что в отличие от иностранных болельщиков, для российских любителей футбола сделано очень мало. Когда у человека не срабатывал Fan ID, ему даже не сообщали в какую службу можно обратиться за информацией.

«Мне пришло сообщение, я подхожу к турникету и мне говорят "у вас забанен Fan ID". Назвать меня экстремистом нельзя – у меня нет ни одного правонарушения <…> Под такую историю попала тысяча человек. Нам объяснили, что это происходит из-за того, что мы часто ходим на футбол», — отметил Осипов.

Перед тем, как получить этот документ, человек должен подать заявку на оформление Fan ID, объяснила корреспонденту «Политики Сегодня» главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина.

«Проверкой занимается Федеральная служба безопасности. Вообще, это программа министерства связи. Это их разработка и она крайне удачная, потому что жалоб на нее значительно меньше, чем хвалебных отзывов. <…> Я не имею оснований не верить службам, которые проверяют эти данные», — заявила Лапина.

По словам специалиста, Fan ID является не только памятным сувениром с футбольного чемпионата, но прежде всего важным элементом безопасности. Лапина добавила, что все те, у кого заблокировали паспорт болельщика, могут обратиться с письменным обращением в комитет по спорту.