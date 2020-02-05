Путин потребовал исключить волокиту в выдаче материнского капитала

Правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы, чтобы это почувствовали и граждане, и бизнес. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

По его словам, необходимо исключить волокиту при оформлении выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет и при выдаче материнского капитала. Президент потребовал, чтобы кабмин максимально быстро отработал все формальности.

«Чтобы люди оформили право на выплаты без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявления», — сказал Путин.

Президент объяснил, что прорыв в дебюрократизации по всем направлениям повысит не только доверие со стороны россиян, но и темпы работы по национальным проектам и целям развития.