Путин потребовал исключить волокиту в выдаче материнского капитала
Правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы, чтобы это почувствовали и граждане, и бизнес. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.
По его словам, необходимо исключить волокиту при оформлении выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет и при выдаче материнского капитала. Президент потребовал, чтобы кабмин максимально быстро отработал все формальности.
«Чтобы люди оформили право на выплаты без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявления», — сказал Путин.
Президент объяснил, что прорыв в дебюрократизации по всем направлениям повысит не только доверие со стороны россиян, но и темпы работы по национальным проектам и целям развития.
#Кремль: Послы иностранных государств вручили Президенту России верительные грамоты https://t.co/wMjot6MIsx pic.twitter.com/mEbAwEzEyn— Президент России (@KremlinRussia) February 5, 2020