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17:01   5 Февраля 2020
Россия

Путин потребовал исключить волокиту в выдаче материнского капитала

Путин потребовал исключить волокиту в выдаче материнского капитала

Правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы, чтобы это почувствовали и граждане, и бизнес. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

По его словам, необходимо исключить волокиту при оформлении выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет и при выдаче материнского капитала. Президент потребовал, чтобы кабмин максимально быстро отработал все формальности. 

«Чтобы люди оформили право на выплаты без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявления»,  — сказал Путин.

Президент объяснил, что прорыв в дебюрократизации по всем направлениям повысит не только доверие со стороны россиян, но и темпы работы по национальным проектам и целям развития.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #правительство #выплаты #материнский капитал

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