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17:12   5 Февраля 2020
Россия

Рошаль посоветовал россиянам обратить внимание на ОРВИ вместо коронавируса

Рошаль посоветовал россиянам обратить внимание на ОРВИ вместо коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил, что в России делают все возможное, чтобы эпидемия коронавируса не началась, поэтому бояться ее не стоит. Его слова передает ИА URA.ru.

Власти России быстро отреагировали на возникновение коронавируса и приняли все необходимые меры для сдерживания вспышки в стране. Большое внимание проблеме уделяют президент России Владимир Путин и правительство, напомнил медик.

Он также прокомментировал решение эвакуировать россиян из Китая в Тюменскую область. По его мнению, власти поступили правильно, потому что Тюмень имеет все возможности, чтобы сконцентрировать жителей нашей страны.

«Поэтому это решение оправданно, и бояться этого не надо», — объяснил Рошаль.

По словам Рошаля, россиянам следует обратить внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ. Он отметил, что никто не умаляет опасности коронавируса, но призвал к спокойствию. При этом грипп может оказаться куда более опасным, напомнил медик. 

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, в Китае болеют около 24 тысяч человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #коронавирус

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