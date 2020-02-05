Рошаль посоветовал россиянам обратить внимание на ОРВИ вместо коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил, что в России делают все возможное, чтобы эпидемия коронавируса не началась, поэтому бояться ее не стоит. Его слова передает ИА URA.ru.

Власти России быстро отреагировали на возникновение коронавируса и приняли все необходимые меры для сдерживания вспышки в стране. Большое внимание проблеме уделяют президент России Владимир Путин и правительство, напомнил медик.

Он также прокомментировал решение эвакуировать россиян из Китая в Тюменскую область. По его мнению, власти поступили правильно, потому что Тюмень имеет все возможности, чтобы сконцентрировать жителей нашей страны.

«Поэтому это решение оправданно, и бояться этого не надо», — объяснил Рошаль.

По словам Рошаля, россиянам следует обратить внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ. Он отметил, что никто не умаляет опасности коронавируса, но призвал к спокойствию. При этом грипп может оказаться куда более опасным, напомнил медик.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, в Китае болеют около 24 тысяч человек.