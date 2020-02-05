Путин призвал правительство работать слаженно и не делить социальный и экономический блоки

Президент России Владимир Путин 5 февраля в рамках совещания с кабмином заявил, что правительство должно работать как команда над повышением уровня жизни россиян и не разделять финансово-экономический и социальный блоки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин добавил, что все организационные вопросы по формированию кабинета министров решены, а теперь «важно активно наращивать темп по всем ключевым направлениям» работы. Российский лидер отметил, что сконцентрироваться необходимо на «экономической, социальной, образовательной политике и развитии инфраструктуры»

«Необходимо так отладить работу кабинета, чтобы положения послания <…>, майские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме», — сказал президент.

Глава страны заявил, что очень рассчитывает на то, что правительство вместе с региональными управленческими командами спользует наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей развития». Также он призвал направить на эти цели все усилия правительства.