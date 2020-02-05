Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром. Его слова передает ТАСС в среду, 5 февраля.

Россию и Алжир связывают прочные, дружеские отношения, заявил глава государства. Он отметил, что президентские выборы, состоявшиеся в конце прошлого года, стали серьезным шагом на пути множества преобразований в Алжире.

«Поддерживаем проводимую Алжиром сбалансированную линию в международных и региональных делах, видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне», — сказал он.

Кроме этого, глава государства напомнил, что ранее общался с президентом Алжира Абделем Азизом Бутефликом на встрече в Берлине. Путин выразил надежду, что увидит его в России.