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16:41   5 Февраля 2020
Россия

Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром

Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром. Его слова передает ТАСС в среду, 5 февраля. 

Россию и Алжир связывают прочные, дружеские отношения, заявил глава государства. Он отметил, что президентские выборы, состоявшиеся в конце прошлого года, стали серьезным шагом на пути множества преобразований в Алжире. 

«Поддерживаем проводимую Алжиром сбалансированную линию в международных и региональных делах, видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне», — сказал он.

Кроме этого, глава государства напомнил, что ранее общался с президентом Алжира Абделем Азизом Бутефликом на встрече в Берлине. Путин выразил надежду, что увидит его в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #алжир

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