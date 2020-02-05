Зампред правительства Голикова заявила, что у эвакуированных из Китая россиян нет коронавируса

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, которая курирует вопрос предотвращения эпидемии в России, сообщила, что среди вывезенных из Китая россиян нет зараженных новым коронавирусом.

«Коронавируса у вывезенных из Китая граждан нет», — заверила Голикова.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, из очага эпидемии, китайского города Ухань, прибыл первый военный самолет с гражданами России. В Минобороны отметили, что были эвакуированы 80 человек.

Китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Число заболевших стремительно растет, к 5 февраля оно превысило 24 тысячи в двадцати странах мира.