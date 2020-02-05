Сенатор поддержал реакцию ФРГ на агрессивные эко-акции

Новую германскую угольную электростанцию Даттельн-4 в Реклингхаузене захватили экоактивисты. Член Совфеда РФ Сергей Цеков в интервью «Слову и Делу» предположил, что агрессивные эко-акции мотивированы политически, поэтому властям следует при необходимости прибегать к умеренным силовым методам пресечения нарушений законодательства.

Активисты требовали, чтобы власти ФРГ не использовали ископаемые энергоносители и отказались от принятого плана перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года. Акция продлилась девять часов, после чего участников вытиснили правоохранители.

Полиция ФРГ назвала нарушением законодательства действия членов движения гражданского неповиновения Ende Gelände («На этом все»). Экоактивисты объяснили, что действовали в ответ на угольную политику правительства.

По мнению Цекова, подобные акции всегда нужны кому-то конкретному. Возможно, захват угольной электростанции произошел в рамках борьбы между группировками Ende Gelände, а одна из них показала «боевитость». Также, возможно, это случилось в рамках борьбы за выдвижение тех или иных кандидатов в депутаты.

«Активность экологов привела к тому, что люди, которым все равно, кого поддерживать, стали по всей Европе голосовать на различных выборах за экологические партии, чья поддержка увеличилась в 2019 году в среднем в два раза», — добавил сенатор.

Цеков считает, что власти ФРГ избрали верный способ реагирования на события такого рода — вытеснять силой, арестовывать зачинщиков, при этом не провоцировать у людей излишнее раздражение. По его мнению, силовые акции возможны в ответ на нарушение закона, однако делать это нужно тактично.

Например, череда несогласованных митингов в Москве летом 2019 года завершилась уголовными делами. Организаторами акций выступили несостоявшиеся из-за подделки подписей кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. За нарушение законодательства и применение силы в отношении представителей власти провокаторов, дебоширов и организаторов нелегальных шествий задержали.